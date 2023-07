Nasconde la droga nel reggiseno, arrestata in aeroporto

La Polizia di Stato ha arrestato all’aeroporto di Linate una nigeriana di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 120 ovuli nascosti all’interno del suo reggiseno.

Gli agenti della Polizia di Frontiera di Milano-Linate hanno sequestrato un chilo e mezzo di droga. Ai controlli di sicurezza per accedere ai gates di imbarco, personale addetto ai metal detector ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato per una passeggera in partenza per Alghero. I poliziotti hanno identificato la nigeriana che, seguito di accertamenti, ha fatto scattare continuamente i sistemi di controllo. Dall’atteggiamento sospetto della stessa e dopo una osservazione attenta, gli agenti della Polaria hanno notato, all’altezza del torace, delle irregolarità della stoffa della maglietta e hanno deciso di far intervenire personale femminile per procedere ad ulteriori accertamenti. La passeggera, sottoposta a perquisizione personale, è stata sorpresa con diversi involucri nascosti all’interno del reggiseno e, con l’aiuto del personale della Guardia di Finanza e della Dogana, tutti gli involucri sono stati sottoposti a narcotest, che ha dato esito positivo. I poliziotti hanno sequestrato 1.120 grammi di eroina suddivisa in 100 ovuli, 230 grammi di cocaina in 20 ovuli e dei telefoni cellulari. Inoltre, a seguito del fotosegnalamento, la cittadina è risultata in attesa del rinnovo di protezione internazionale.