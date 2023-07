“Ho comunicato al presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi he sarò più che lieto di riferire ma finché non ci sono i funerali mi sembra sbagliato. Va a finire che in Aula ci si mette a litigare e non è giusto proprio nel momento in cui non sono state celebrate le esequie. Quindi ho dato la mia disponibilità a riferire però prima celebriamo i funerali che tra l’altro dobbiamo organizzare noi, perché parte dei defunti non avevano nemmeno famiglia“. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’incontro “Sostenibilità in azione per il futuro” organizzato da DHL Express Italy e SEA Milan Airports a Malpensa, in merito alla richiesta delle opposizioni di riferire in Aula sull’incendio di venerdì scorso alla Rsa dei Coniugi costato la vita a sei ospiti.