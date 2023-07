Rogo in casa di riposo: “E’ partito da un letto”

E’ scaturito da un letto, il punto in cui sono maggiormente visibili i danni, l’incendio che la notte scorsa ha causato sei morti nella casa dei riposo di via dei Cinquecento a Milano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Lo ha spiegato la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano dopo il sopralluogo presso la struttura.

Sul posto anche il procuratore di Milano, Marcello Viola. “Stiamo lavorando con la polizia scientifica e i vigili del fuoco. Ci vorrà tempo per capire le cause” anche se “non ci sono elementi per pensare al dolo”, ha detto dopo il sopralluogo.