“Notte bianca” dei saldi estivi

Al via oggi giovedì 6 luglio i saldi estivi e a Milano in via Piero della Francesca.

Ascopier, l’Associazione di via aderente alla Confcommercio milanese, organizza una “Notte Bianca” con l’apertura prolungata serale dei negozi che aderiscono all’iniziativa.

In occasione della “Notte Bianca” Ascopier promuove inoltre una collaborazione con i volontari di Emergency – Gruppo di zona 8. Nei negozi aderenti sarà infatti possibile acquistare i biglietti della lotteria di Emergency 2023; i volontari provvederanno inoltre alla vendita dei biglietti ai passanti dalle 18:30 alle 22:30 presso la pagoda “Teresa Sarti Strada” di piazza Gramsci e lungo via Piero della Francesca: obiettivo, raccogliere fondi per finanziare le attività di Emergency in Italia (come il recente intervento a Faenza, dove Emergency ha organizzato e consegnato porta a porta le donazioni di materiale tecnico e di prodotti alimentari ricevute da tutta Italia e coordinato le attività delle squadre di volontari). Il costo dei biglietti della lotteria acquistabili nei negozi è di 1 euro, con estrazione il prossimo 16 settembre.