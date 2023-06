ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd stacca il M5S nei sondaggi? L’unico distacco che ci interessa è quello delle persone che non vanno più a votare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di “Forrest”, Radio Uno. “Le forze che oggi si trovano all’opposizione hanno la responsabilità di trovare dei punti di convergenza piuttosto che farsi opposizione fra loro” ha aggiunto “serve costruire delle alleanze con le altre forze civiche e politiche sui temi. Il Pd da solo non può vincere, il Pd è cresciuto ma da solo non cresce abbastanza”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).