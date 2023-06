“Con il progetto Beyond portiamo il mondo della consulenza in tv, parliamo a un pubblico più esteso rispetto a quello a cui siamo abituati per diffondere il supporto che diamo ad aziende e istituzioni nel loro percorso di trasformazione”. Così Alessandro Vanoni, direttore comunicazione di EY, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.

