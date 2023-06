Niente accordo nel Consiglio Europeo sulle migrazioni. Ungheria e Polonia non hanno approvato la bozza di intesa, e al tema non viene dedicato un capitolo specifico nel testo finale delle conclusioni del Consiglio. La premier Giorgia Meloni, che ha tentato una mediazione, non si dice delusa dalla posizione di Polonia e Ungheria.

sat/gtr