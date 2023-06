Dal barbiere mentre è ai domiciliari, torna in carcere

E’ tornato in carcere. Nello scorso aprile era stato arrestato dai carabinieri per evasione dai domiciliari. Durante un permesso del magistrato di sorveglianza per andare a Pavia per un colloquio di lavoro, l’uomo, un 33enne di nazionalità dominicana residente a Montù Beccaria (Pavia), sulle colline dell’Oltrepò Pavese, si era recato dal barbiere pur senza averne l’autorizzazione. Lui stesso, sfoggiando un nuovo taglio di capelli, lo aveva ammesso davanti ai militari che gli contestavano il ritardato rientro a casa. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto nuovamente per lui la detenzione ai domiciliari. A distanza di due mesi il Tribunale di sorveglianza ha invece stabilito che l’uomo debba scontare in carcere il residuo di pena di 2 anni e 6 mesi (per i reati di maltrattamenti in famiglia, truffa ed evasione). Così il 33enne è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto nella casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia.