“In vent’anni la Sicilia è diventata un brand agroalimentare e gli Stati Uniti sono una grande opportunità per far conoscere ulteriormente la nostra cultura alimentare”. Lo ha detto ai microfoni dell’Italpress, a margine del Summer Fancy Food Show di New York, Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana.

abr/gtr/