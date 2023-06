Per il turismo si prevede un’estate calda: il sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare 212 milioni di presenze, il 6% in più rispetto al 2022. A trainare la crescita soprattutto gli stranieri. È quanto emerge dall’indagine di Assoturismo-Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, su un campione di 1.492 imprenditori della ricettività in Italia.

