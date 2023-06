“Faremo non solo un cantiere, una stazione della metropolitana, ma abbiamo già trovato 500mila reperti archeologici. Scavando sotto Roma non si può non trovare le tracce del nostro passato che è ricco di storia e che qui, nel Foro, vedeva il suo epicentro” ha detto l’Ad di Webuild, Pietro Salini, in occasione dell’inaugurazione del cantiere Linea C Stazione Venezia di Roma.

