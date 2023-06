Notte di Sport torna a Vimercate il 1 di luglio

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, che per il primo anno si è svolta nel centro storico della città di Vimercate, tra Piazza Unità d’Italia, Piazza Castellana, Via Cavour, via Vittorio Emanuele e molte altre, la Notte di Sport torna nelle piazze e nelle vie del centro cercando di coinvolgere tutta la cittadinanza e in particolare giovani, famiglie e bambini, in una serata di sport e benessere. Notte di Sport ha l’obiettivo di portare la cultura sportiva al centro della città e di dare spazio alle attività sportive in orari atipici, per permettere a tutti, almeno per una sera, di praticare sport senza dover rinunciare agli impegni quotidiani. Le attività cominceranno nel pomeriggio e proseguiranno per tutta la serata, per concludersi a notte inoltrata con le finali e le premiazioni dei vincitori. A contornare il tutto intrattenimento, musica e street food per godere di una serata all’insegna del divertimento. Anche quest’anno tantissimi gli sponsor e i partner che hanno deciso di sostenere la manifestazione, tra questi i title sponsor Brush, Element Energia, Vendocasa e Brianzacque.

Quali saranno quindi le discipline presenti all’edizione 2023 di Notte di Sport?

Il running con “Brush Run”, una corsa podistica con due percorsi, da 5 e 10 km. Torna inoltre la Brush Run Kids, una corsa gratuita più breve dedicata ai bimbi.

Iscrizioni ONLINE al link: https://bit.ly/BrushRun2023_IscrizioniOnline

Il calcio con la Brianzacque Cup. Torneo innovativo, che vedrà la partecipazione di 12 squadre, composto da tre discipline: calcetto 4 contro 4, calcio tennis 2 contro 2 e calcio balilla 2 contro 2.

Iscrizioni squadre ONLINE al link: https://bit.ly/NottediSport23_TorneodiCalcio4v4

Il basket con la Element Energia Cup 3 contro 3 maschile (20 squadre) e femminile (4 squadre)

Iscrizioni squadre ONLINE al link: https://bit.ly/NottediSport23_TorneoBasketMaschile3v3

https://bit.ly/NottediSport23_TorneoBasketFemminile3v3

Il beach volley con la Vendocasa Cup 4 contro 4, torneo che vedrà la partecipazione di 24 squadre miste (due donne sempre presenti in campo).

Iscrizioni squadre ONLINE al link: https://bit.ly/NottediSport23_TorneoBeachVolley4v4

“Bike for Kids Experience”, tante attività per i più piccoli tra cui una gimkana ciclistica per bimbi dai 18 mesi ai 12 anni.

E ancora atletica, ginnastica artistica, boxe, fitness, calisthenics, skate, rugby, yoga, pilates, fitness, danza, tai chi, arrampicata e molto altro. Numerose discipline sportive di Notte di Sport sono a numero chiuso, è quindi possibile partecipare previa iscrizione, talvolta a pagamento.

Così come la Corsa dei Campanili, anche questa manifestazione è organizzata dall’associazione vimercatese MADE Sport. “Anche quest’anno non vediamo l’ora di allestire il centro storico con tanti campi da gioco per portare ancora una volta Lo Sport al Centro e nel Centro della Città, come suggerisce la nostra mission. L’impegno è tanto e vogliamo ringraziare sin da subito l’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale, il MUST e le associazioni che da molti anni sostengono il nostro progetto e ci permettono edizione dopo edizione di arricchirlo e di coinvolgere sempre più persone e sport diversi. Un grazie speciale ai nostri sponsor e partner e a tutti i volontari, senza i quali organizzare queste manifestazioni sarebbe impossibile” le parole Chiara Graziani, Event Manager di MADE Sport.

“Siamo pronti, il 1° luglio torna nelle piazze del centro Notte di Sport, una manifestazione importante per la nostra città, che ci auguriamo possa essere il più possibile partecipata e vissuta da tutti. Per l’edizione 2023 il programma prevede ancora più sport, novità e iniziative dedicate all’intera comunità e in particolar modo ai giovani e alle famiglie con molte attività studiate ad hoc per i più piccoli. Anche quest’anno sport e cultura si incontreranno in un Road to Notte di Sport che, nella settimana precedente la manifestazione, vedrà alcuni appuntamenti, spettacoli e incontri a tema sportivo in collaborazione con il MUST e la Biblioteca Comunale” aggiunge Mariasole Mascia, Vicesindaco e Assessore allo Sport.