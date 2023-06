Si è svolto all’aeroporto di Roma Fiumicino l’evento per celebrare il volo inaugurale di Norse Atlantic Airways, che opererà un volo giornaliero da Roma e New York JFK. “Diamo un caloroso benvenuto a Norse Atlantic Airways ed un sentito ringraziamento per aver aggiunto Roma nella propria rete di voli transatlantici”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. xl3/vbo/gtr