Aggressione con spray la scorsa notte a Milano. Due ragazze e un ragazzo sono rimasti feriti in modo non grave, dopo aver inalato dello spray urticante. Al momento non è ancora chiaro che cosa sia accaduto. Il 118 è intervenuto alle 3.15 in piazza XXV Aprile, trasportando le due ragazze, di 18 e 19 anni, in codice verde al Fatebenefratelli, e il giovane, di 28, in giallo al Policlinico per traumi al capo. Sul posto è intervenuta la Polizia, che sta ricostruendo l’episodio.