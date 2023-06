Squadre dei Vigili del fuoco, anche con unità USAR e cinofile, sono impegnate dal 15 giugno nelle operazioni a seguito del crollo di una porzione di solaio nei locali della ex stazione ferrovia di Porta Susa, attualmente in ristrutturazione.Le squadre sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e rimozione dei detriti.

sat/gsl (fonte video: Vigili del Fuoco)