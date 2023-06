Si parla sempre più spesso nel mondo dell’e-commerce di innovazione ed intelligenza artificiale. Alla base di questi processi ci sono i dati di prodotto che non sempre sono disponibili e che l’azienda GS1 Italy Servizi mette a disposizione attraverso la sua attività, come illustrato al We Make Future di Rimini. Una testimonianza di questo utilizzo, la dà MammaPack, una piattaforma di e-commerce per italiani all’estero.

abr/mrv