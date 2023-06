Misure concrete a sostegno dell’economia sociale, che privilegia le persone e l’ambiente rispetto al profitto. A chiederle è la Commissione europea, per un settore che impiega in totale 13,6 milioni di persone nell’Unione per affrontare le principali sfide delle nostre società: dai servizi sociali e di assistenza agli alloggi, alle attività ricreative e all’energia a prezzi accessibili.

fsc/gtr