SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia (Ducati) ha vinto il GP d’Italia in MotoGP disputato al Mugello. Un vero e proprio trionfo per la scuderia italiana che ha piazzato ben quattro moto davanti a tutti. Secondo ha chiuso, a 1″067″, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), terzo il compagno di squadra Johan Zarco (+1″977) che ha prevalso, dopo una lotta serrata, su un ottimo Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team). Quinta la Ktm del sudafricano Brad Binder, sesta l’Aprilia di Aleix Espargarò, settimo l’australiano Jack Miller con la Ktm, ottavo Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team), nono Enea Bastianini (Ducati) e decima la Yamaha di Franco Morbidelli. Caduta alla curva 15 per l’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Bagnaia è il testa al mondiale piloti con 131 punti, 21 in più di Bezzecchi.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS)