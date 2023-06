Incidente tra due camion e due auto sulla A4: due morti e tre feriti

Grave incidente stradale sulla A4 nel tratto tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa. Nello schianto sono rimasti coinvolti due veicoli pesanti e due autovetture: due i morti, il cui decesso è stato constatato sul posto. Una donna di circa 50 anni, secondo le prime informazioni diffuse da Areu, è stata portata in codice rosso al San Gerardo di Monza. Un uomo di 55 anni e una donna di 37 sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente al San Gerardo e all’ospedale di Legnano. Le due persone decedute e i feriti viaggiavano sulle auto mentre i conducenti dei due veicoli pesanti sono stati valutati sul posto dal personale del 118 ma non è stato necessario portarli al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.