Petizione per Giulia, ‘ora ergastolo’: 50mila firme in 24 ore

In 24 ore ha raccolto oltre 50mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Valentina Rigano per chiedere l’ergastolo senza sconti per chi commette femminicidi. “Basta sconti, basta permessi premio, basta riti alternativi. Per chi – si legge nel testo dell’appello – uccide una donna in quanto donna, in presenza di prove certe, di una condotta aggravata da premeditazione, stalking, violenza domestica, le donne (e anche gli uomini degni di questo nome) pretendono una Giustizia senza sconti. Una pena certa, chiara. Ergastolo. Nessuno riporterà indietro Giulia, come nessuna delle altre vittime di femminicidio, ma è ora di fare sentire la nostra voce e pretendere un cambiamento immediato”. Il link della petizione è: Change.org/GiustiziaPerGiulia