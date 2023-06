Investigatori in cerca del cellulare di Giulia in un tombino

I carabinieri stanno cercando il cellulare di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il cellulare, come lui stesso ha confessato, sarebbe stato gettato in un tombino alla fermata della metropolitana Comasina, a Milano. Le ricerche sono in corso da stamattina, in contemporanea ai rilievi tecnico-scientifici che si stanno svolgendo nell’abitazione di Senago della coppia e nel garage in cui il 30enne ha detto di aver nascosto il cadavere per giorni.