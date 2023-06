Da venerdì 16 a domenica 18 giugno in Piazza Città di Lombardia si terrà la terza edizione di MILANO SUSHI FESTIVAL, la kermesse gastronomica organizzata da Arte del Vino e dedicata alla cucina nipponica. Quest’anno il Festival allarga la propria offerta gastronomica e così accanto a rolls, uramaki, nigiri e gunkan, gli appassionati della cucina del Sol Levante troveranno non solo sashimi e tempura, ma anche alcuni degli street food tipici giapponesi che sono diventati ormai “di casa” nel capoluogo meneghino: dai gyoza, i celebri ravioli ripieni di carne, pesce o verdure, ai takoyaki, le gustosissime polpette fritte a base di polpo tipiche della cucina di Osaka cucinate al momento da Pop Dog, sino ai temaki, i coni di alga nori ripieni di riso, pesce e verdure, preparati live da Temakinho. La terza edizione di MILANO SUSHI FESTIVAL si presenta, quindi, come un mosaico di stili culinari che offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare, in un’unica situazione, le proposte più tradizionali insieme a quelle più innovative. La cucina principale sarà gestita dal team di Lin Sushi: un importante bancone attorno a cui sedersi e gustare una ricca e variegata proposta di nigiri, uramaki, gunkan, gyoza e inediti hamburger di salmone, un’imperdibile occasione per scoprire la cucina di uno tra i più gettonati ristoranti giapponesi di Milano. Sunny, ristorante di cucina giapponese fusion, proporrà i classici della cucina nipponica, come futomaki, bao e mindon, rivisitati con creatività. Ma non solo! Al MILANO SUSHI FESTIVAL non mancherà dell’ottimo e genuino pesce crudo in purezza grazie alla collaborazione con la pescheria Pedol (con il suo pescato sempre freschissimo), e la pregiatissima carne di Wagyu selezionata da Jolanda De Colò e interpretata da abili sushimen in uramaki e nigiri che ne esalteranno il sapore e la marezzatura. E per i più golosi sarà presente Moko’s Matcha con i suoi famosissimi mochi (i tipici dolcetti giapponesi a base di riso) da accompagnare a una selezione di thè macha. Ad accompagnare piatti e assaggi, una ricca proposta beverage con cui sbizzarrirsi: da Asahi, la birra giapponese numero uno al mondo, al Gin giapponese Roku, protagonista del cocktail bar a cura di Milord Milano, tra le mete più cool per gli amanti della mixology, a una pregiata selezione di champagne e vini al calice.

Durante l’orario serale, intrattenimento musicale con dj set e sassofonista.

