Anziana uccisa con il ferro da stiro, due ergastoli

La Corte d’Assise di Milano ha condannato all’ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l’omicidio di Fernanda Cocchi, l’ex sarta 90 enne, uccisa alla fine di ottobre 2021, dopo essere stata colpita alla nuca con un ferro da stiro, nel suo appartamento di via Ponte Seveso e poi rapinata di un paio collanine, un orologio, un anello e pochi euro. I giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, sono andati oltre la richiesta del pm che per uno dei due imputati aveva chiesto 30 anni e per l’altro il carcere a vita. La pm Rossella Incardona, durante la sua requisitoria, aveva spiegato che “non ci sono ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti”: “dopo aver colpito nelle parti vitali” la signora, fragile e con seri problemi di vista, i due imputati che hanno agito in concorso, per cancellare le tracce dell’omicidio, “appiccavano il fuoco senza curarsi dell’incolumità ” dei condomini che vivono nel palazzo per poi andare fuori “a bere e drogarsi”. Durante le indagini della Squadra Mobile era stato anche sequestrato un coltello da cucina che si era ipotizzato potesse essere stato usato nel corso dell’azione ma dall’autopsia è risultato che la causa della morte è stata proprio la profonda lesione alla testa provocata dalla piastra del ferro da stiro. A consentire di individuare e arrestare i due sono state anche le immagini di una telecamera di sorveglianza installata nel palazzo della vittima.