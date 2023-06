Crisi climatica, la barca sospesa sul Lago di Garda

Una barca sospesa sul lago di Garda per richiamare l’attenzione sulla diminuzione del livello dell’acqua subito dal lago negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, conseguenza delle azioni dell’uomo sul pianeta. E’ l’installazione creata da E.ON, nota società europea del settore delle energie rinnovabili, che ha fatto da sfondo all’evento “Make Italy Green” che si è tenuto lo scorso 31 maggio a Manerba del Garda (BS). Lo scopo è quello di ribadire l’importanza della sensibilizzazione e dell’educazione di cittadini, istituzioni e aziende nei confronti di queste tematiche, coinvolgendo quante più persone possibile in un movimento attivo e partecipativo verso una vera transizione ecologica che porti a un futuro sostenibile per tutti. “Negli ultimi anni le conseguenze della crisi climatica sono diventate particolarmente evidenti – ha detto l’ad di E.ON Italia, Frank Meyer – è fondamentale adottare stili di vita sostenibili e impegnarsi attivamente attraverso scelte quotidiane più consapevoli e responsabili”.

Frank Meyer a Radio Lombardia