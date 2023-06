Taxi, con le nuove tariffe Milano-Malpensa 110 euro

«In merito all’adeguamento tariffario che scatterà dal prossimo luglio tengo a fare una doverosa precisazione. L’aumento sarà del 6,23 % ed interesserà dal 1° di luglio le tariffe predeterminate. Quelle per capirci da e verso uno degli aeroporti del bacino lombardo o la Fiera. Dalla fine di luglio l’adeguamento (sempre del 6,23%) interesserà invece tutto l’impianto tariffario. Va infatti tenuto presente che le nuove tariffe andranno fisicamente ‘caricate’ nei tassametri di ogni singolo mezzo, con i tempi che questa procedura comporta»: lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu.

TAXI, TARIFFE PREDETERMINATE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2023

Aeroporto Malpensa – Milano euro 110;

Aeroporto Malpensa – Fiera Milano (Rho) o viceversa euro 92;

Aeroporto Malpensa- Aeroporto Linate o viceversa euro 124;

Aeroporto Linate – Fiera Milano (Rho) o viceversa euro 64;

Aeroporto Malpensa – Varese o viceversa euro 78;

Aeroporto Orio al Serio – Milano o viceversa euro 122.

“Un provvedimento – ha dichiarato l’assessore regionale alla Mobilità, Franco Lucente – che dimostra l’impegno di Regione Lombardia nel garantire ai taxisti condizioni di lavoro dignitose e compensi adeguati. L’adeguamento delle tariffe sostiene concretamente un settore che ha particolarmente sofferto negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa del Covid”. “Abbiamo portato a termine – ha aggiunto – un percorso condiviso con le varie associazioni di categoria e con le sigle sindacali, che ho incontrato più volte per affrontare le tematiche più importanti e spinose. Abbiamo cercato collegialmente soluzioni eque e ottimali e, insieme, siamo arrivati a un accordo soddisfacente”. La delibera coinvolge 46 comuni per un totale di oltre 5.300 taxi. L’entrata in vigore delle nuove tariffe predeterminate avverrà dal 1° luglio 2023. Dal 31 luglio, invece, entreranno in vigore i nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino.