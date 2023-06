A Giugno al Museo della Barca Lariana prosegue “Aperistorie al Museo”

Prosegue la stagione per il “Museo della Barca Lariana” nato nel 1982 per custodire e salvare imbarcazioni d’epoca e tramandare le tradizioni culturali nautiche. Oltre alla visita tradizionale, il Museo prosegue con le “Aperistorie al Museo”, aperitivi culturali fra arte, miti e tradizioni del lago di Como.

Di seguito il programma di conferenze per il mese di giugno:

Domenica 04 giugno, Lo Storico Ribelle

La storia di un mito: alla scoperta di come questo formaggio viene preparato, ancora oggi, seguendo scrupolosamente l’antica procedura degli allevatori d’alpeggio. Interviene Paolo Ciapparelli del Consorzio Salvaguardia del Bitto Storico, con la partecipazione del Ristorante La Baia, Cremia.

Per finire: degustazione del prezioso formaggio in varie stagionature e risotto allo Storico Ribelle con riduzione di Sfursat della Valtellina.



Domenica 11 giugno, Barche e mitologia: dal lago ai mari della fantasia



Da quando, agli albori della civiltà egizia, per la prima volta in un testo religioso è citata una barca su cui naviga in Dio, per quasi cinque millenni barche e navi sono presenti in miti e leggende di ogni epoca e in ogni cultura. È una vera e propria storia spirituale della navigazione, dove il teatro sono i mari della fantasia e la barca ne è protagonista, fedele compagna di viaggi e avventure dell’uomo e, al tempo stesso espressione dei suoi sogni e dei suoi desideri.

Domenica 18 giugno, Le battaglie sul Lario

Prima e Seconda guerra mondiale, dalla difesa dall’invasione tedesca e i disastri del fuoco amico degli angloamericani, alla cattura di Mussolini.



Domenica 25 giugno, Fotografia Magica: il Lario raccontato dai grandi fotografi

Raccontare il Lario attraverso le immagini è una pratica antica. Dopo secoli di dipinti e stampe, la fotografia ha fornito e continua a rappresentare il lago nei modi più svariati e originali, ma in tutti i sistemi di rappresentazione traspare il pensiero dell’autore e del modo unico di vedere il nostro lago.