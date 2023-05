Studentessa aggredita sul bus, un arresto a Monza

Un egiziano di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia a Monza per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 19 anni, che ha riferito di essere stata aggredita sul bus ieri all’ora di pranzo. Una pattuglia delle volanti è stata fermata dalla ragazza ieri in via Cavallotti: la 19enne era in lacrime ed in preda ad un forte stato di agitazione.

I poliziotti l’hanno subito soccorsa e lei ha raccontato che poco prima, tornando dall’Università, sul bus le si era avvicinato un uomo che l’aveva aggredita sessualmente, palpeggiandola. La ragazza è riuscita a divincolarsi dall’uomo scendendo alla fermata di via Cavallotti, seguita dal suo aggressore che ad un certo punto ha desistito dal proseguire nel suo intento. La 19enne in stato di shock, proprio in quel momento ha notato poco distante i poliziotti della volante ai quali ha chiesto aiuto fornendo una descrizione accurata dell’aggressore. Gli agenti hanno quindi iniziato le ricerche e nell’arco di circa 10 minuti, sono riusciti ad intercettare una persona corrispondente alla descrizione fornita, ovvero un 36enne di origine egiziana che è stato bloccato.

Gli agenti giunti in ufficio hanno attivato immediatamente la procedura del “Codice Rosso” procedendo ad informare la Procura di Monza ed acquisendo la denuncia della giovane studentessa universitaria a cui sono state mostrate alcune foto segnaletiche, dalle quali lei ha riconosciuto il presunto aggressore, sottoposto a fermo per violenza sessuale e portato in carcere.