“Ho visto tante ferite nel territorio. So che ce la farete, con l’aiuto dello Stato, del Governo. So che ce la farete, perché questa è la volontà di queste contrade”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Forlì, nel corso della sua visita nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)