Passi alpini, domani riapre lo Stelvio, 1 giugno il Gavia ed il 2 l’Umbrail

L’assessore di Regione Lombardia alla Montagna, Massimo Sertori, e i vertici della Struttura Territoriale Lombardia di Anas annunciano con una Nota che “dopo la chiusura invernale, la strada del Passo dello Stelvio, sul versante italiano, aprirà ufficialmente domani, martedì 30 maggio. Il vicino Passo Umbrail, di collegamento con la Federazione Elvetica, aprirà pochi giorni dopo in data venerdì 2 giugno. Il Passo di Gavia, invece, sarà percorribile dal 1° giugno.”

Il Passo dello Stelvio, con i suoi 2.757 metri è il valico automobilistico più alto d’Italia e il secondo passo in altezza, con strada asfaltata nelle Alpi. Il Passo Gavia è, dopo lo Stelvio, il secondo passo alpino più alto d’Italia (2.652 metri sul livello del mare) e mette in collegamento la Valtellina con Ponte di Legno, in provincia di Brescia. “Oggi queste strade – spiega l’assessore Sertori – non sono solo un collegamento importante tra due territori, ma sono una importante attrattiva turistica per il territorio”. “In particolare – continua Sertori – i 40 tornanti e i famosi monti che lo circondano, contribuiscono a rendere molto suggestivo il passo dello Stelvio, che si estende all’interno del Parco Nazionale. La sua conformazione, unita ai panorami e alla natura mozzafiato, ne fanno una suggestiva location per praticare sport, fra tutti, il trekking, il trail running, lo sci estivo e il ciclismo.”