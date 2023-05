In Lombardia il centrosinistra vince 4 ballottaggi su 4

Cologno Monzese, popoloso comune in provincia di Milano, torna al centrosinistra dopo diverse vittorie del centrodestra: al ballottaggio è stato eletto Stefano Zanelli, sostenuto da Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e da due liste civiche di centrosinistra. Ha battuto Giuseppe di bari, uno dei tre candidati del centrodestra. con il 51,27%. Dopo circa un anno di commissariamento Cologno dunque ha un nuovo sindaco. Ad Arese è stato eletto sindaco il giovane vice sindaco della giunta uscente, Luca Nuvoli, con il 56,52%. Centrosinistra vittorioso anche a Gorgonzola dove è stata eletta Ilaria Scaccabarozzi con il 57,74% dei voti. A Nova Milanese, in Brianza, confermato il sindaco uscente di centrosinistra Fabrizio Pagani, con il 55%. A Bema, piccolo comune della provincia di Sondrio, tornato al ballottaggio perché al primo turno i due candidati avevano preso gli stessi voti, è stato alla fine confermato il sindaco uscente, Marco Sutti.

È stato confermato il sindaco uscente nel piccolo borgo montano di Bema, sulle Alpi Orobie in Valtellina, tornato al voto perché al primo turno, 15 giorni fa, i due candidati in corsa avevano preso 49 voti a testa (una scheda era risultata nulla). A spoglio concluso, Marco Sutti è risultato, infatti, vincitore allo spareggio con 13 voti in più sull’avversaria Giovanna Passamonti. Gli aventi diritto al voto erano 139.

“Ai ballottaggi in Lombardia il centrosinistra vince 4 comuni su 4, confermandosi dove già governava e strappando Cologno Monzese al centrodestra, grazie all’ottimo lavoro di Stefano Zanelli. Un risultato straordinario, che si aggiunge alle bellissime vittorie due settimane fa di Brescia e Seregno”. Così in una nota Vinicio Peluffo, segretario del Pd Lombardo, commentando i risultati elettorali delle amministrative. “Un esito non scontato – aggiunge – che premia il lavoro fatto dai nostri amministratori sul territorio”. Soddisfatto anche il capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino che parla di un risultato in Lombardia “davvero confortante” frutto “del grande lavoro fatto a livello locale e della serietà delle nostre proposte” e che “ci dà, nei nostri territori, ancora più ossigeno”. Soddisfatta per l’en plein nel milanese anche la deputata e segretaria metropolitana Pd Silvia Roggiani: “Le cittadine e i cittadini di Arese, Cologno Monzese e Gorgonzola – conclude – hanno premiato le nostre proposte e il lavoro portato avanti in questi anni in maggioranza ad Arese e a Gorgonzola e all’opposizione della fallimentare giunta di centrodestra a Cologno Monzese”.