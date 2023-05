Barca ribaltata sul lago Maggiore, tre morti

E’ salito a tre il numero dei morti in un incidente sul lago Maggiore che ha coinvolto una barca turistica, affondata ieri sera vicino a Lisanza (Va), durante una festa a bordo. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, ancora impegnati nelle ricerche di un altro disperso, insieme all’equipaggio dell’elicottero Drago 150. Dei 24 a bordo, di cui due membri dell’equipaggio, anche se il numero è ancora provvisorio, una ventina sono riusciti a mettersi in salvo.

È avvenuto verso le 19 per il maltempo, un violento temporale. La barca ha ‘scuffiato’ per poi capovolgersi e inabissarsi. Gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva.