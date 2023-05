Barca si ribalta sul Lago Maggiore, un morto e quattro dispersi

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto sul Lago Maggiore, dove si è registrato il ribaltamento di una house-boat. Una persona è morta e altre quattro sono disperse. L’incidente è avvenuto verso le 19 per il maltempo, un violento temporale, all’altezza di Lisanza sul Lago Maggiore tra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara). A bordo della barca una ventina di persone, una comitiva di stranieri che festeggiava. Sul posto stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco, che sono al lavoro insieme all’equipaggio di un elicottero. La barca ha “scuffiato” per poi capovolgersi e inabissarsi. Gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi.

Diversi di loro sono stati accompagnati negli ospedali della zona. Altre 20 persone sono state tratte in salvo. La vittima è un uomo di 53 anni. Sul posto sono intervenute 10 ambulanze, l’elisoccorso e tre auto mediche del 118, oltre ai carabinieri di Gallarate, la guardia costiera e i vigili del fuoco di Varese. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una barca di 16 metri che ha ‘scuffiato’ a causa di una tromba d’aria, per poi capovolgersi.