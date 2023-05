Frana di Fiumelatte, strada e ferrovia ancora interrotte

In merito all’evolversi della situazione dei trasporti nella zona colpita dalla frana in località Fiumelatte, interviene l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, che oggi ha presieduto una riunione operativa con le autorità del territorio, istituzioni e i rappresentanti di Trenord. “Regione Lombardia segue l’evolversi della situazione in merito alla frana in località Fiumelatte, con contatti periodici con gli operatori sul territorio – commenta Lucente -. Proprio per risolvere le criticità emerse in merito ai trasporti e alla mobilità abbiamo deciso di mantenere i servizi viabilistici già in essere e di aggiungere quelli relativi al trasporto su lago. Da lunedì prossimo, poi, saranno operativi i nuovi orari dei trasporti. Sarà compito di Regione Lombardia, da ora in poi, fornire ogni dettagliata comunicazione in merito al ripristino di servizi; le Amministrazioni locali dovranno darne comunicazione tempestiva ai cittadini. Tempi certi sulla rimozione della frana che ha interrotto la vecchia strada del lago e soprattutto la ferrovia tra Lecco e Colico dunque ancora non ci sono. La frana per fortuna non ha interessato la statale 36 che continua così a garantire il collegamento tra Milano e la Valtellina.