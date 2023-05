Precipita da impalcatura, operaio muore in Brianza

Un operaio di 60 anni è morto, ieri pomeriggio, dopo essere caduto da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile, in via Cavour a Macherio (Mb). E’ il terzo morto in un giorno in Lombardia, il quinto in Italia. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, quando l’uomo, italiano e con lunga esperienza, residente a Cantù, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa due metri battendo la testa a terra. E’ morto durante il tragitto verso l’ospedale di Desio . Nel cantiere di ristrutturazione di un’abitazione dove l’uomo stava lavorando, con regolare contratto di lavoro, sono arrivati i tecnici di Ats e le forze dell’ordine.