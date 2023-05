Due accoltellamenti a Milano

Un bengalese di 31 anni è stato ferito con una coltellata alla gola da un marocchino di 27 anni la notte scorsa a Milano. L’uomo è stato accompagnato in gravi condizioni all’ospedale San Paolo, i medici ritengono che sia fuori pericolo. E’ accaduto poco prima delle 2 in via Cermenate, dove il bengalese si trovava in compagnia di un connazionale di 42 anni. Secondo il racconto che hanno fornito alla polizia sarebbero stati aggrediti senza un chiaro motivo da una coppia di marocchini, con i quali è nata una colluttazione che si è conclusa con il fendente alla gola del 31enne. Anche l’altro bengalese ha riportato contusioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale, le sue condizioni non sono preoccupanti. Poco dopo l’aggressione i marocchini avevano chiamato a loro volta la polizia dichiarando di essere le vittime ma la ricostruzione ha consentito di chiarire i ruoli, pur senza comprendere le ragioni dell’episodio. Il nordafricano è stato denunciato per l’aggressione mentre il connazionale, di 33 anni, è stato solo identificato a causa della partecipazione marginale. Sempre a Milano un clochard egiziano di 18 anni è stato accoltellato da tre persone che gli hanno portato via il cellulare. È accaduto poco dopo le 2 della notte scorsa in via Cesare Correnti, dove tre sconosciuti descritti dal ferito come italiani lo hanno avvicinato e uno lo ha colpito al gluteo per prendergli quel poco che aveva con sé. Gli aggressori sono scappati e l’egiziano è stato accompagnato all’ospedale San Paolo in condizioni ritenute non gravi. Al caso lavora la polizia.