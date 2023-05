A Milano manifestazione a sostegno di Bruna manganellata dai ghisa

Domenica a Milano le associazioni arcobaleno scenderanno in piazza per dare il loro sostegno e chiedere verità sulla vicenda di Bruna, la donna transessuale brasiliana presa a manganellate dalla Polizia locale. La mobilitazione, che si terrà in piazza della Scala alle 17.30, è promossa da Cig Arcigay Milano, I Sentinelli, Acet e Ala Milano. “Pochi giorni fa, a Milano, Bruna, una donna trans brasiliana, è stata aggredita, mentre non stava opponendo resistenza, da agenti della polizia locale. Il video dell’aggressione è diventato virale in poche ore e ci ha lasciatə sgomenti – si legge in una nota -. È stata raccontata una storia non vera riguardo a questo episodio. È stata la procura stessa, che ha avviato un’indagine sulla vicenda, a smontare la versione dei fatti circolata inizialmente. La verità è che quello che è successo è semplicemente ingiustificabile: noi vogliamo delle spiegazioni e che vengano presi dei provvedimenti, affinché episodi come questi non si ripetano più”. L’invito a tutti è a scendere in piazza per manifestare “contro l’uso ingiustificato e inaccettabile della forza da parte di alcuni esponenti delle forze dell’ordine. Mai più”.