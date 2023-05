Spacca la vetrina di un bar per rubare, arrestato

Ha spaccato la vetrina di un bar, nella notte, per tentare il furto, ma una residente della zona ha sentito il rumore proveniente dalla strada e ha chiamato la Polizia. Il ladro, dopo un inseguimento, è stato raggiunto e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Monza: è un 28enne albanese. Il fatto è successo la notte tra lunedì e martedì a Monza. Alle 2.30 di notte, una donna ha chiamato la sala operativa della questura perchè, dopo essere stata svegliata da strani rumori provenienti dalla strada, si era affacciata alla finestra e aveva notato un uomo che stava tentando di rompere con un arnese la vetrina di un bar tabacchi per farvi irruzione. Sul posto sono quindi arrivati i poliziotti della squadra volante, che hanno notato l’uomo scappare. E’ scattato quindi un inseguimento: l’uomo ha cercato riparo su un’impalcatura trovata lì vicino, gettando a terra il piede di porco utilizzato poco prima per rompere la vetrina dell’esercizio commerciale. I poliziotti lo hanno raggiunto riuscendo così a bloccarlo. Una volta sceso dalla struttura, ha tentato nuovamente di fuggire ma è stato nuovamente fermato dalle forze dell’ordine.

L’uomo, un 28enne di origini albanesi, senza fissa dimora, irregolare, con precedenti, è stato arrestato per tentato furto aggravato e anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.