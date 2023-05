Sala: “Gli agenti sanno che non possono colpire testa e corpo”

Your browser does not support the video tag.

Gli agenti della Polizia locale protagonisti del video in cui manganellano una transessuale “sono stati spostati nei servizi interni e non sono su strada, ci sono indagini in corso quindi io non mi sento di dire altro, se non a tutti quelli che scrivono ‘licenziateli’ dico che le cose non funzionano così”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Vanno fatti dei passi formali altrimenti qualunque atto sarebbe inefficace. Ci sono regole e procedure da rispettare quindi noi stiamo esattamente facendo questo”, ha aggiunto. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se esiste un problema di formazione degli agenti Sala ha riposto che “la formazione è stata fatta perché un agente sa che di fronte a situazioni particolari a rischio di violenza deve e può colpire agli arti e non al corpo e alla testa, questo è evidente – ha precisato -. La formazione è stata fatta, poi di fronte a casi del genere verranno presi i provvedimenti giusti”. Il sindaco non si è sbilanciato sui fatti ripresi nel video. “Io ho una mia idea, ho capito alcune cose ma non sono in condizioni di parlarne perché ci sono delle indagini”, ha concluso.