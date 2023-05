Morto in ospedale l’operaio di 23 anni rimasto schiacciato a Trezzano sul Naviglio

E’ deceduto in ospedale l’operaio di 23 anni, originario del Bangladesh, rimasto schiacciato sotto un pesante macchinario industriale alla Crocolux di Trezzano sul Naviglio (Milano), giovedì mattina poco prima delle 9. E’ una ditta specializzata nella produzione di borse e accessori in pelle. Il giovane è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che l’hanno estratto ancora vivo, e dall’elisoccorso, che lo ha trasportato al Niguarda di Milano. Troppo gravi le ferite riportate. Per lui non c’è stato nulla da fare. Le gambe erano completamente schiacciate dal macchinario. L’operaio ha riportato anche un trauma cranico e ferite a un braccio. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la Polizia Locale e l’Ats per ricostruire la dinamica di questo ennesimo tragico incidente sul lavoro e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.