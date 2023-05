Riaprono le piscine all’aperto Romano e Saini

Riaprono il 2 giugno i centri balneari all’aperto Romano e Saini che affiancheranno le piscine al chiuso ma con aree esterne usufruibili Cardellino e Sant’Abbondio. Resterà chiuso il Centro Balneare Argelati, per il quale si prevede un progetto di riqualificazione e ammodernamento. Lo comunica Milanosport, la società comunale che gestisce gli impianti sportici cittadini. “L’estate di Milanosport ha da sempre riscosso un enorme successo: la stagione 2022 infatti si è chiusa con un totale di 340mila ingressi nei centri ai quali si aggiungono i 2.500 giocatori di padel che hanno frequentato i campi del Cambini Fossati (sono stati invece oltre 15mila gli iscritti ai corsi), mentre il Centro Balneare Romano ha raggiunto quasi 130mila ingressi. – spiega Milanosport – Inoltre, per chi vuole fare attività sportiva anche durante la stagione estiva, Milanosport ha in programma una ricca proposta di corsi per bambini e adulti a partire dal mese di giugno. Dai corsi di nuoto fino al fitness acquatico, per non dimenticare gli sport di squadra come sincro e pallanuoto. Per gli amanti della racchetta sono disponibili corsi di tennis presso il Centro Sportivo Washington, Cambini Fossati e Saini; per quanto riguarda il padel si potrà giocare nei quattro campi del Cambini Fossati. Quest’ultimo inoltre inaugura un grande giardino adiacente alla nuovissima piscina con bar e sdraio. Non mancheranno poi i Campus estivi per i giovani sportivi – sono già più di 2mila gli iscritti – con due grandi novità: il Baby Camp, un campus per i piccolissimi dai 3 ai 5 anni, in programma a luglio nei centri Cozzi e Murat, con attività ludico ricreative specifiche per l’età (ad esempio, laboratori artistici espressivi e giochi di animazione); e il Volley-Pro, un master camp ospitato nel Centro sportivo Cambini Fossati dedicato alla pallavolo tenuto da due coach d’eccezione, Matteo Piano e Nicola Pesaresi campioni del volley italiano.