In Lombardia nel 2022 il 36% dei morti sul lavoro è stato vittima di incidente stradale: è quanto emerge dai dati presentati questa mattina nel corso del convegno ‘Made in Inail. Forum della Prevenzione’, che si è tenuto presso l’Auditorium Giorgio Gaber a Palazzo Pirelli, nona tappa di una serie di appuntamenti promossi da Inail sul territorio nazionale in materia di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I dati evidenziano anche come il fenomeno pandemico (anni 2020 e 2021) abbia ridotto gli infortuni occorsi con mezzo di trasporto (comprendendo sia eventi in itinere che in occasione di lavoro), e come dopo il lockdown il fenomeno sia ripreso, sebbene con numeri molto diversi rispetto al 2019, soprattutto a causa delle nuove modalità di lavoro e della chiusura di alcune aziende. Anche le denunce di infortuni mortali con mezzo di trasporto in Lombardia sono crollate in periodo Covid, in concomitanza con la riduzione della circolazione stradale. Confrontando il 1° trimestre del 2022 con il 1° trimestre del 2023 emerge come il numero di denunce di infortunio in Lombardia sia diminuito e sia aumentato invece il numero degli eventi occorsi con mezzo di trasporto (1805 a confronto dei 1666 del 2022). Il tema della sicurezza stradale è quindi centrale in Lombardia, motivo che ha spinto i vertici Inail a farne punto centrale dell’evento di oggi, realizzato dalla Direzione regionale Inail Lombardia con la collaborazione di Regione Lombardia e di Automobile Club Milano nel corso del quale sono previsti interventi e momenti di confronto sulla tematica della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Partecipano al convegno, tra gli altri, Romano Maria La Russa, Assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile; Franco Bettoni, presidente di Inail; Giuseppe Petronzi, questore di Milano; Carlotta Gallo, dirigente del compartimento di Polizia stradale Lombardia; Pietro Meda, vicepresidente di Automobile Club Milano e Alessandra Lanza, direttore regionale Inail Lombardia. “Secondo i dati – ha spiegato l’assessore La Russa – dal 1° gennaio a metà Maggio 2023 i mezzi di soccorso in regione Lombardia sono intervenuti per oltre 1500 investimenti a pedoni, in 1000 casi di investimenti di ciclisti, per oltre 13mila cadute dalla bicicletta e per 500 incidenti che hanno coinvolto cittadini con monopattino”. Sul tema dell’utilizzo di monopoattini elettrici e dei rischi connessi, l’assessore ha poi spiegato, a margine dell’intervento di questa mattina che “è necessaria una maggiore consapevolezza riguardo la pericolosità di questo mezzo, bisogna procedere con regolamentazioni particolari: per quel che mi risulta il governo centrale Meloni si sta adoperando perché venga almeno reso obbligatorio il casco, si sta discutendo anche di mettere una targa ai monopattini”.

In apertura dell’evento è stato anche presentato l’accordo, appena siglato, che consolida la collaborazione di Inail con Regione Lombardia e Aci Milano in continuità con il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione portato avanti da tali enti, rivolto in particolare agli operatori della sicurezza per la tutela dei lavoratori. L’assessore La Russa, dopo aver ricordato l’anniversario della strage di Capaci ha presentato un nuovo progetto, ‘In Lombardia la sicurezza stradale è al primo posto’ promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con Inail e Aci Milano, finalizzato a migliorare la sicurezza sulle strade lombarde tramite la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema della prevenzione degli incidenti, con l’ausilio di pillole video, video-racconti e altri strumenti digitali.

“Voglio ringraziare i vertici dell’Inail per averci dato la possibilità di scegliere il tema della sicurezza stradale – ha commentato Alessandra Lanza -. Ancora troppi sono i lavoratori che continuano a morire per incidente stradale. Sicuramente i numeri e l’aumento degli incidenti stradali in Lombardia è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso di investire in sicurezza e prevenzione sul tema della strada”.

La collaborazione tra Aci Milano, Inail e Regione Lombardia sul tema degli incidenti stradali, come ricorda Pietro Meda, “è molto stretta e dal 2023 ci ha visti protagonisti anche con una pubblicazione importante che è ‘Guidiamo chi guida’”.

Riguardo i fondi messi a disposizione da Inail per le aziende che vogliono investire in sicurezza, Franco Bettoni, a margine dell’incontro, ha spiegato che “c’è un bando Isi, di investimenti per le aziende piccole medie e grandi, in corso e scadrà i primi di giugno. L’inail in 10 anni ha messo a disposizione 2 miliardi e 700 milioni di euro per le aziende che vogliono investire in sicurezza.”

Pietro Meda vicepresidente di Automobile Club Milano.