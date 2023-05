Monza, sequestrati 3 chili di droga, 2 arresti

La Polizia ha arrestato due persone a Monza e sequestrato 3 chili di droga, tra hashish e cocaina. Nei giorni scorsi, i poliziotti hanno notato in via Libertà una vettura condotta da un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti, quindi, lo hanno seguito e hanno notato che poco dopo si è fermato nei pressi di uno stabile in zona Cederna, dove è stato avvicinato da un altro uomo già conosciuto agli agenti. I poliziotti hanno notato come tra i due è avvenuto un rapido scambio.

Gli agenti non escludendo che si potesse trattare di una cessione di stupefacenti, li hanno bloccati. I due si erano appena scambiati due panetti di hashish per 200 grammi, pagati con 1500 euro in contanti. I poliziotti hanno perquisito l’abitazione del cliente e hanno trovato altri 5 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana e soprattutto bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga a riprova che lo stupefacente appena acquistato sarebbe stato confezionato in dosi per essere immessa sul mercato cittadino. Nella stessa abitazione è stato inoltre trovato un rudimentale artificio pirotecnico. L’ulteriore perquisizione presso il domicilio ed un box nella disponibilità dell’uomo che aveva ceduto la droga ha permesso di trovare all’interno del box 2 chili e mezzo di hashish già diviso in 23 panetti, oltre a circa 110 grammi di cocaina ed ulteriore denaro contante. I due uomini, un 41enne e un 45enne, sono stati arrestati.