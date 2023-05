“L’ autonomia sarebbe una di quelle strade” per snellire la burocrazia e modernizzare il Paese “poi quando leggi delle manine burocratiche che mandano in giro questi documenti è evidente che dal centro non c’è la volontà di affrontare questo problema“. Così il presidente della Regione Attilio Fontana, intervenendo a un dibattito nell’ambito di Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline, è tornato sulla riforma dell’autonomia e, senza citarlo, al documento, apparso i giorni scorsi sul Linkedin dell’ufficio studi del Senato con le critiche alla riforma. “Sono tutti convinti che si possa andare avanti con la gestione ministeriale e centralistica del potere – ha proseguito Fontana – però il tempo sta scadendo e credo sia il messaggio piú chiaro da lascaiare: o si vuole mantenere lo status quo o si dà ai territori la possibilità di gestire direttamente, dando un’impostazione diversa allo Stato”.

A margine dell’incontro, interpellato dai giornalisti, il presidente Attilio Fontana ha chiarito in merito al documento circolato: “Non lo so chi sia stato, ma sicuramente c’è una parte che cerca di mettere i bastoni tra le ruote possibili per bloccarla. La dimostrazione è che non ci sono valutazioni concrete, sono solo tentativi da parte di qualcuno che sta perdendo il suo potere per impedire che il paese si velocizzi, si modernizzi. I retrogradi ci sono sempre.” A chi gli chiedeva se ci siano ‘retrogradi’ anche nel centrodestra Fontana ha precisato: “Credo di più dall’altra parte”. Il governatore ha infine aggiunto: “Non capisco questa opposizione fatta alla riforma che non toglie niente a nessuno e dà a tutti la possibilità di efficientare i servizi. È una dimostrazione che ad una certa parte non interessa fare il bene comune ma solo fare polemiche per strappare qualche voto e consenso.”