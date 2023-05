Alluvione, rinviato lo sciopero degli addetti ai bagagli negli aeroporti

E’ stato rinviato al prossimo 4 giugno lo sciopero nazionale di 4 ore dell’handling aeroportuale che era stato proclamato per domani, 19 maggio, dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Questo in considerazione dell’alluvione che sta flagellando l’Emilia Romagna per non mettere in difficoltà il trasporto aereo viste le forti criticità per quello ferroviario e stradale sulle direttrici Nord-Sud. La protesta degli addetti alla movimentazione dei bagagli è dovuta al mancato rinnovo del contratto nazionale del settore, scaduto nel 2016 e, per la parte economica, nel luglio successivo. Tra le richieste dei sindacati un aumento salariale di 270 euro insieme a “una cifra adeguata a copertura della vacanza contrattuale, un aumento giorni di ferie, l’introduzione della sanità integrativa, l’aumento previdenza integrativa”. I sindacati chiedono inoltre di “regolamentare l’orario di lavoro senza nessun aumento”, prevedendo “turnazioni compatibili con la vita privata dei lavoratori senza turni spezzati”.