Alluvione e sconfitta del Milan nello stesso tweet (cancellato) da Salvini

“Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”. E’ il testo di un tweet del vicepremier Matteo Salvini postato nella tarda serata di ieri e successivamente cancellato, ma il cui screenshot sta rimbalzando su tutti i social media. Inevitabili le polemiche sulla scelta di commentare in un unico cinguettio la devastazione delle alluvioni di queste ore in Emilia Romagna e la sconfitta del Milan – di cui Salvini è tifoso – eliminato dall’Inter nella semifinale di Champions League. “Dopo ‘belli ciao’ – attacca il Pd con Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama – Salvini non trova di meglio che associare in un tweet la tragedia che si sta consumando in Emilia, il suo lavoro che dovrebbe essere quello di ministro e la partita di calcio. Resosi conto dell’oscenità scritta ha poi fatto cancellare il tweet. Ma forse sarebbe il caso che fermasse la sua bestia perché quel tweet è solamente indegno di un rappresentante delle nostre istituzioni”.