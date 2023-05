Comunali, seggi chiusi alle 15: via allo spoglio

E’ iniziato lo spoglio delle schede nei Comuni che sono andati al voto per il rinnovo di sindaco e Consiglio Comunale. In Lombardia urne aperte in 106 città, tra cui i due capoluoghi di provincia Brescia e Sondrio. La provincia con più comuni al voto è quella di Brescia, con 17 sindaci da decidere. Seguono Milano con 12, Bergamo con 11, Como con 11, Cremona con 7, Lecco con 5, Lodi con 6, Mantova 5, Monza 7, Pavia 11, Sondrio e Varese con 7. L’affluenza definitiva alle 23 di ieri, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 46,39% in calo di quasi 14 punti rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 59,89% degli aventi diritto.

“E’ il solito segnale che purtroppo notiamo da anni a questa parte”: così il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine dell’iniziativa ‘Lombardia è Famiglia’ all’Auditorium Testori ha commentato il dato sull’astensionismo alle elezioni amministrative. “Bisogna cercare di contrastare” questo fenomeno “smettendo di cercare di vedere la politica come qualcosa di negativo per cui la gente è convinta che sia inutile andare a votare e invece far capire che il diritto al voto, non dico sia un dovere, ma è un’opportunità che i cittadini devono saper cogliere”, ha aggiunto.