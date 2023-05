“50 miglia Brescia-Bergamo”, una catena umana da record

Bergamo e Brescia distano tra loro 50 miglia, 80 chilometri circa: un tracciato

che il 4 giugno prossimo sarà animato da una catena umana, simbolo di unione e solidarietà. Oltre 40 mila persone persone dalle 11 alle 11.10, iniziando contemporaneamente dalla Piazza Vecchia di Bergamo e dalla Piazza Loggia di Brescia, si disporranno una accanto all’altra, intervallate da 40 mila strisce di maglia lunghe ciascuna un metro e mezzo, per unirsi sul ponte tra Sarnico e Paratico, confine delle 2 province.

Un flashmob unico e spettacolare da Guinness dei primati, per tradurre il metro e mezzo di separazione imposto durante la pandemia in un metro e mezzo di presenza vicinanza e partecipazione.

Il nome dell’evento 50 Miglia oltre a sottolineare la distanza fra le due città Capitali della Cultura 2023, evoca le peculiarità che le distinguono e al contempo le accomunano: Bergamo città dei Mille, Brescia città della Mille Miglia.

Ideatrice e promotrice di questa iniziativa speciale è l’ Associazione Viva Vittoria OdV insieme a Viva Vittoria Bergamo. Il linguaggio espressivo scelto per il progetto 50 Miglia è, ancora una volta, il fare a maglia metafora di creazione e sviluppo. Un mezzo perfetto, perché si tratta di una modalità creativa molto diffusa e facile da apprendere, che oltretutto riporta gli adulti a ricordi familiari del passato, crea un’attitudine all’incontro e alla relazione e offre ai più anziani l’occasione per insegnare un’attività manuale, oggi desueta ai più giovani.



Il progetto 50 Miglia prende vita grazie al coinvolgimento delle persone, alle quali viene chiesto di realizzare una striscia in maglia lunga 150 cm e alta 10 cm, realizzata ai ferri o all’uncinetto, con due anelli per i polsi alle estremità. Tutte le strisce in maglia vengono poi consegnate all’organizzazione, che a sua volta le fornirà ai partecipanti della catena umana il giorno dell’evento. La quota d’ iscrizione per partecipare a 50 Miglia è a partire da 3 euro: l’intero ricavato sarà devoluto a favore di centri che seguono i giovani con problemi legati al periodo post Covid.

Per la zona di Bergamo i destinatari saranno il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare Casa di Cura dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, e il Programma Angelo Cocchi che fa capo alla S.C. Psichiatria 1 che coordina le strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Centri psico sociali e centri diurni) dell’Asst Bergamo Ovest di Treviglio.

Per la zona di Brescia i destinatari saranno l’ U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

La partecipazione è aperta a tutti, chiunque potrà vivere un’esperienza unica e poi godere di una giornata ricca di eventi organizzati nei Comuni lungo il tracciato.

L’ iscrizione è disponibile esclusivamente sulla web app www.50migliabgbs2023.it

I partecipanti potranno scegliere dove collocarsi nella catena umana, selezionando una delle 24 località e poi uno specifico segmento del tracciato.

Domenica 4 giugno l’appuntamento per gli iscritti è dalle 9:30 presso il punto di ritrovo del

segmento prescelto in fase d’iscrizione. Qui verrà consegnata la striscia in maglia e si verrà indirizzati alla propria postazione, con il supporto dei volontari.