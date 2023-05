Omicidio di Mapello, arrestato il cugino della vittima

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato il presunto assassino di Stefania Rota, la donna di 62 anni trovata senza vita nella sua casa di Mapello (Bergamo) lo scorso 21 aprile: si tratta del cugino di secondo grado della vittima, che era anche suo vicino di casa. L’uomo, Ivan Perico, 61 anni, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal gip di Bergamo su richiesta del sostituto procuratore Letizia Ruggeri. Ancora ignoto il movente. All’inizio l’indagine era senza indagati né elementi che potessero far pensare a una morte violenta della donna. Ma gli investigatori hanno notato alcune anomalie come l’assenza del cellulare e il fatto che l’auto della vittima non fosse regolarmente parcheggiata nel garage sotto casa. La Ford Fiesta di colore blu della donna è stata trovata in sosta a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E’ stato il tracciato Gps dell’antifurto satellitare a fornire ulteriori elementi di interesse: nonostante dai sopralluoghi svolti presso l’abitazione della vittima erano emersi elementi tali da poter collocare il decesso l’11 febbraio scorso, l’auto continuava ad essere utilizzata anche nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi. Da altri accertamenti sono stati ricostruiti i legami e le abitudini di Stefania Rota, persona solitaria. La donna dall’estate scorsa e fino al giorno del suo decesso si sentiva quotidianamente con un cugino di secondo grado. E’ proprio il comportamento di questo cugino che non avrebbe lasciato dubbi agli investigatori sul suo coinvolgimento nel delitto. Al contrario delle poche amiche di Stefania che l’hanno cercata con insistenza nel momento da quando non avevano più notizie di lei, il cugino non si sarebbe allarmato.