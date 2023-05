Sciopero a oltranza dei facchini alla Coop; la merce inizia a scarseggiare sugli scaffali

Nella

giornata di lunedì 8 maggio si erano verificati alcuni attimi di tensione con scontri. Il primo è avvenuto tra gli operai rappresentati dae altri lavoratori della cooperativa specializzata in servizi di logistica che ha in appalto il facchinaggio della Coop. Lanon sembra interessata ai salari dei facchini del gruppo. I dimostranti sono stati caricati dalle forze dell’ordine nel tentativo di allontanarli dall’ingresso dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno medicato 5 contusi. Lo sciopero intanto prosegue ma, al momento, non ci sono state aperture da parte del colosso della distribuzione che, sugli scaffali non più pieni come negli spot tv, fa affiggere cartelli spiegando che le carenze “non dipendono dalla loro volontà”.Nei giorni scorsi alcuni manifestanti avevano anche denunciato di aver sentito esplodere tre colpi di pistola. In effetti, sul posto erano stati trovati tre bossoli a salve ma ad alcune centinaia di metri dai cancelli del deposito. Non è ancora del tutto chiaro se sia stato un gesto intimidatorio o se l’episodio non sia collegato alla protesta. Uno sciopero che non trova spazio sui mezzi di informazione. Forse perché temono di perdere introiti pubblicitari?