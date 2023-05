“Alla pace non si può arrivare con un’opzione di resa da parte dell’Ucraina. Sarebbe ingiusto ma anche molto pericoloso per la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per le nazioni del mondo”. Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi.

sat/ (fonte video: Palazzo Chigi)